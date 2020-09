Legende: Verlässt Real Madrid vorerst Gareth Bale wechselt auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur. Keystone

England: Tottenham leiht Gareth Bale aus

Der Wechsel von Gareth Bale zu Tottenham Hotspur ist perfekt. Wie die Spurs am Samstagabend mitteilten, kehrt der Waliser auf Leihbasis zu den Londonern zurück. Bereits von 2007 bis 2013 hatte Bale für Tottenham gespielt. Daraufhin wechselte der Stürmer für 101 Millionen Euro zu Real Madrid. In den zurückliegenden Monaten wurde der Offensivspieler von Real-Trainer Zinédine Zidane nicht mehr berücksichtigt. Bales Vertrag in Madrid läuft erst 2022 aus, doch der Stürmer wollte den Klub schon länger verlassen.

Kroatien: Gavranovic trifft doppelt

Mario Gavranovic hat in der 5. Runde der kroatischen Meisterschaft eine starke Leistung gezeigt. Der Schweizer Internationale erzielte beim 3:3 von Dinamo Zagreb gegen Slaven Belupo das 1:1 (5.) und das 2:1 (9.), nachdem der frühere FCZ- und St. Gallen-Stürmer Franck Etoundi die Gäste in der 1. Minute in Führung gebracht hatte.

Spanien: Bua findet einen neuen Klub

Kevin Bua wechselt zu CD Leganes in die 2. spanische Liga. Der 27-jährige Flügelspieler unterschrieb beim Absteiger aus der Primera Division einen Vertrag für eine Saison mit Option auf 2 weitere Jahre. Bua absolvierte in der letzten Saison für den FC Basel, den er nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei verliess, 19 Partien (4 Tore und 6 Assists) in der Super League. Für den gebürtigen Genfer mit spanischen Wurzeln ist es die erste Station im Ausland.

Schottland: Ajeti trifft weiter

Albian Ajeti erzielte im 5. Meisterschaftsspiel für Celtic Glasgow seinen 4. Treffer. Der Schweizer Internationale schoss beim 3:2-Sieg zuhause gegen Livingston kurz nach der Pause das 3:1. Celtic liegt nach 7 Runden punktgleich mit Stadtrivale Glasgow Rangers an der Spitze der schottischen Premiership.

Spanien: Calligaris fällt mit Handgelenkbruch aus

Die Schweizer Nationalspielerin Viola Calligaris fehlt ihrem Klub Levante zum Saisonstart am 4. Oktober wohl. Die 24-jährige Innenverteidigerin hat sich am Freitag im EM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien (1:1) das Handgelenk gebrochen. Calligaris reiste am Samstag mit der Mannschaft zurück in die Schweiz, wo sie in den nächsten Tagen operiert wird. Sie zog sich die Verletzung nach knapp 70 Minuten zu, als sie bei einer Abwehraktion unglücklich auf das Handgelenk stürzte und mit starken Schmerzen ausgewechselt werden musste.

England: Liverpool holt Diogo Jota

Stürmer Diogo Jota von den Wolverhampton Wanderers wechselt nach Angaben seines bisherigen Vereinschefs Nuno Espirito Santo zum FC Liverpool. Als Ablöse für den 23-Jährigen sind bis zu 49 Millionen Euro im Gespräch. Der portugiesische Nationalspieler kam 131 Mal bei den Wolves zum Einsatz (44 Tore/19 Vorlagen). Jota soll in Liverpool einen Vertrag bis 2025 erhalten.

England: Agüero wochenlang out

Manchester City muss lange auf den argentinischen Stürmer Sergio Agüero verzichten. «Ich denke, in ein oder zwei Monaten wird er bereit sein», sagte Trainer Pep Guardiola. Der 32-jährige Agüero war Mitte Juni in Barcelona am linken Knie operiert worden.