Legende: Seine missglückte Abwehraktion schlug hohe Wellen Liam Roberts. imago images/Sebastian Frej

FA Cup: Drakonische Strafe für Millwall-Goalie Roberts?

Torwart Liam Roberts vom FC Millwall droht nach seinem brutalen Foul an Jean-Philippe Mateta im Achtelfinal des FA Cups eine längere Sperre als normalerweise vorgesehen. Der englische Verband hat beantragt, das eigentlich übliche Strafmass von drei Spielen Sperre für Rot nach einem groben Foulspiel in diesem Fall auszuweiten. Die normale Bestrafung sei «klar nicht ausreichend», erklärte die FA. Roberts hatte den französischen Stürmer in der Partie gegen Crystal Palace (1:3) mit dem linken Fuss heftig am Kopf getroffen. Mateta erlitt eine Risswunde am Ohr, die mit 25 Stichen genäht werden musste.

