Zwei Schweizer in den MLS-Playoffs

Maren Haile-Selassie hat mit den Chicago Fire den Einzug in die Playoffs der MLS geschafft. Die Franchise aus Illinois bezwang in der «Wild Card Round» Orlando mit 3:1. Haile-Selassie kam – wie schon so oft in der Regular Season – nur zu einem Teileinsatz. In den Playoffs bekommt es Chicago in der 1. Runde mit Philadelphia Union zu tun, dem besten Team aus der Eastern Conference. Mit Stefan Frei steht ein zweiter Schweizer in den Playoffs. Der Goalie trifft mit den Seattle Sounders auf Minnesota United. Die Playoffs beginnen in der Nacht auf Samstag mit der Partie zwischen Lionel Messis Inter Miami und dem Nashville SC.