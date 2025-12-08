Legende: Erzielte seit seiner Rückkehr 8 Tore in 19 Spielen Neymar beim FC Santos. imago images/Sports Press Photo

Erneute Knie-OP bei Neymar

Neymar hat mit dem FC Santos den Klassenerhalt geschafft, muss aber wieder am linken Knie operiert werden. Das bestätigte der 33-Jährige nach dem 3:0 zum Abschluss gegen Cruzeiro. «Ich bin hierhergekommen, um so gut wie möglich zu helfen. Es waren harte Wochen für mich. Ich muss mich ausruhen, und dann steht die Knieoperation an», sagte der Brasilianer. Neymar, für den Paris St-Germain 2017 die Rekordablöse von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, gab keine weiteren Details zur Verletzung an. Der Offensivstar hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, im Oktober 2023 hatte er einen Kreuzbandriss im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay erlitten.