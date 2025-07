Legende: Hat wieder Grund zum Jubeln Lionel Messi. Imago/Imagn Images

Major League Soccer: Messi stellt Rekord auf

Als erster Spieler in der MLS-Geschichte hat Lionel Messi in 4 aufeinanderfolgenden Partien mehr als ein Tor geschossen. Der argentinische Altstar erzielte beim 2:1 der Miami Heat gegen die New England Revolution beide Treffer der Gäste. Messi steht nun nach 15 Einsätzen in der Regular Season bei 14 Toren. Miami liegt in der Eastern Conference auf Rang 5. Wegen der Teilnahme an der Klub-WM, bei dem das Team aus Florida im Achtelfinal ausschied, hat es aber 3 Partien Rückstand auf die Konkurrenz.