Legende: War am Samstag im Derby gegen die Rangers bedient Wilfried Nancy. Imago/News Licencing

Scottish Premiership: Nancy muss in Glasgow gehen

Der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow hat sich nach nur 32 Tagen im Amt von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Die sofortige Vertragsauflösung gab der amtierende Champion am Montag zwei Tage nach der 1:3-Pleite im «Old Firm» gegen die Glasgow Rangers bekannt. Neben dem Franzosen müssen auch seine Asistenten Kwame Ampadu, Jules Gueguen und Maxime Chalier den Verein verlassen, zudem geht auch der Sportliche Leiter Paul Tisdale. Ein Nachfolger oder eine Interimslösung für den Trainerposten wurde zunächst nicht benannt.