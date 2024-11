Nach Protest von Bayern-Fans: Schachtar passt Ticketpreise an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gaben ihrem Frust mit Transparenten Ausdruck Bayern-Fans beim Auswärtsspiel gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende. imago images/HMB-Media

Champions League: Donezk-Tickets für Bayern-Spiel billiger

Nach dem Ticket-Ärger für das Champions-League-Spiel von Bayern München gegen Schachtar Donezk gibt es die Eintrittskarten nun deutlich billiger. Für das Spiel in der «Königsklasse» am 10. Dezember in Gelsenkirchen hätten Bayern-Fans ursprünglich für einen Sitzplatz 105 Euro und für einen Stehplatz 52 Euro zahlen sollen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, hat der ukrainische Spitzenverein die Ticketpreise nun «neugestaltet». Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch 26 Euro, ein Sitzplatz 45 Euro. Vorausgegangen war eine Welle von Stornierungen von Münchner Anhängern.

08:46 Video Archiv: YB unterliegt Schachtar in Gelsenkirchen Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 46 Sekunden.