 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Internationale Fussball-News Nach Salah: Auch Robertson verlässt Liverpool Ende Saison

09.04.2026, 20:57

Teilen

Premier League: Robertson kehrt «Reds» den Rücken

Nach Mohamed Salah verliert Liverpool ein weiteres Gesicht der vergangenen Jahre. Wie die «Reds» am Donnerstag mitteilten, verlässt Linksverteidiger Andy Robertson den Klub im Sommer. Der Captain des schottischen Nationalteams war wie Salah vor 9 Jahren zur damaligen Mannschaft von Jürgen Klopp gekommen. «Ich werde immer mit grossartigen Erinnerungen an diesen Fussballverein zurückblicken, ich habe 9 Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern», sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wohin es den 32-Jährigen zieht, steht noch nicht fest.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)