Premier League: Robertson kehrt «Reds» den Rücken

Nach Mohamed Salah verliert Liverpool ein weiteres Gesicht der vergangenen Jahre. Wie die «Reds» am Donnerstag mitteilten, verlässt Linksverteidiger Andy Robertson den Klub im Sommer. Der Captain des schottischen Nationalteams war wie Salah vor 9 Jahren zur damaligen Mannschaft von Jürgen Klopp gekommen. «Ich werde immer mit grossartigen Erinnerungen an diesen Fussballverein zurückblicken, ich habe 9 Jahre lang mein Herz und meine Seele in den Verein gesteckt und habe nicht viel zu bedauern», sagte Robertson in einem Abschiedsvideo. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Wohin es den 32-Jährigen zieht, steht noch nicht fest.

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