Legende: Sergio Ramos Der Spanier wartet noch auf sein PSG-Debüt. Imago Images

Frankreich: PSG mit Ramos

Sergio Ramos ist nach langer Verletzung erstmals in den Kader von Paris St. Germain berufen worden. PSG gastiert in der Champions League am Mittwoch bei Manchester City. Real Madrids Ex-Captain war im Juli nach Paris gewechselt, bestritt aber wegen wiederkehrender Wadenprobleme noch kein Spiel.

01:05 Video Archiv: Ramos' erstes Training bei PSG Aus Sport-Clip vom 13.07.2021. abspielen

Frankreich: Massnahmen nach Flaschenwurf

Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin hat nach dem Flaschenwurf in Lyon Massnahmen zur Verbesserung der Stadionsicherheit angekündigt. Diese sollen in 15 Tagen vorgeschlagen werden. «Wir haben uns auf eine Zusammenarbeit in 4 Bereichen verständigt», betonte Darmanin. Dazu gehören Stadionverbote und Reaktionen auf solche Vorfälle, die Stadionsicherung sowie Fragen rund um den Entscheidungsprozess bezüglich Spielabbrüchen.

Deutschland: Corona-Sorgen bei Leipzig

Leipzig muss in der Champions League bei Brügge auf Trainer Jesse Marsch und Torhüter Peter Gulacsi verzichten. Beide wurden trotz vollständiger Impfung positiv auf Corona getestet. Marsch befindet sich in häuslicher Isolation, bei Gulacsi steht nach dem positiven Schnelltest die Bestätigung durch einen PCR-Test aus.