Legende: Ihn ereilte das gleiche Schicksal wie seine beiden Vorgänger Sean Dyche wurde bei Nottingham Forest entlassen. Keystone/AP Photo/Luis Vieira

Premier League: Nottingham entlässt Dyche

Nottingham Forest hat unmittelbar nach dem 0:0 zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers Trainer Sean Dyche entlassen. Nottingham belegt 12 Runden vor Schluss Platz 17 in der Premier League mit 3 Punkten Reserve auf die Abstiegsplätze. Die Trennung ist bereits der 3. Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen. Welchen neuen Coach die Spieler Nottinghams mit dem 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest.

Resultate