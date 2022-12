Legende: Zurück an alter Wirkungsstätte Michael O'Neill. imago images/Inpho Photography

Nordirland: O'Neill wieder Trainer von Nordirland

Nach zweieinhalb Jahren Unterbruch übernimmt Michael O'Neill wieder die Nationalmannschaft Nordirlands. O'Neill coachte die Nordiren schon von Dezember 2011 bis April 2020. Unter ihm qualifizierte sich Nordirland für die EM 2016 in Frankreich (Out im Achtelfinal nach überstandener Gruppenphase). Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland verpasste Nordirland im Playoff gegen die Schweiz. Unter O'Neills Nachfolger Ian Baraclough gewann Nordirland seit 2020 nur 4 von 22 Pflichtspielen.

02:54 Video Archiv: Die Schweiz gewinnt 2017 in Nordirland Aus sportlive vom 09.11.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.