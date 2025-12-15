Legende: Verletzte sich beim 2:2 gegen Mainz Bayern-Goalie Manuel Neuer. imago images/Ulrich Wagner

Neuer muss pausieren

Bayern München muss «vorerst» auf Captain Manuel Neuer verzichten. Wie der Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Torwart beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. Über die genaue Ausfalldauer machten die Bayern keine Angaben. Neuer hatte bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils einen Muskelfaserriss erlitten. In der letzten Saison verpasste der 39-Jährige wegen Problemen an der Wade im März und April ganze 10 Spiele, darunter den CL-Viertelfinal gegen Inter.

Resultate

Fink muss bei Genk gehen

Thorsten Fink ist nicht länger Trainer des belgischen Erstligisten KRC Genk. Das gab der Tabellensechste einen Tag nach dem enttäuschenden 1:1 im Heimspiel gegen KVC Westerlo bekannt. Der einstige Mittelfeldspieler hatte das Team anderthalb Jahre lang betreut. Liga-Spitzenreiter Union St. Gilloise hat nach 18 Spieltagen bereits 14 Punkte mehr auf dem Konto als Genk. Fink hat als Trainer etliche Stationen hinter sich: Er stand schon bei Klubs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz (Basel und GC), Zypern, Japan, Lettland und Saudi-Arabien an der Seitenlinie.