Legende: Hängt noch eine Saison an Manuel Neuer. IMAGO / Philippe Ruiz

Bundesliga: Neuer hat mit 40 Jahren noch nicht genug

Manuel Neuer bleibt ein weiteres Jahr die Nummer eins des FC Bayern. Wie die Münchner am Freitag bekanntgaben, verlängert der 40-jährige Torhüter seinen auslaufenden Vertrag zunächst um eine Saison bis zum Sommer 2027. «Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr», sagte Neuer. Der Routinier wird damit auch weiter Captain des deutschen Rekordmeisters bleiben. «Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spass an die Säbener Strasse und bringe meine Leistung», sagte Neuer.

Widmer bleibt ein Mainzer

Silvan Widmer wird auch künftig für den FSV Mainz 05 auflaufen. Der Schweizer Nati-Verteidiger verlängerte seinen auslaufenden Vertrag, eine Laufzeit wurde nicht genannt. Seit seinem Wechsel zu den Mainzern im Sommer 2021 absolvierte Widmer 151 Pflichtspiele, seit der Saison 2022/23 führt er das Team als Captain an.

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