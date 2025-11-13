Legende: Bald wieder an der Seitenlinie zu sehen Roberto Mancini. imago images/AFLOSPORT

Katar: Mancini wird Trainer von Al Sadd

Roberto Mancini hat erneut eine Arbeitsstelle in der arabischen Welt gefunden. Der bald 61-jährige Italiener übernimmt die Verantwortung beim katarischen Verein Al Sadd. Gemäss der in den sozialen Medien verbreiteten Mitteilung des Klubs unterzeichnete Mancini einen für zweieinhalb Jahr gültigen Vertrag. Zuletzt hatte der einstige Nationalcoach Italiens die saudi-arabische Nationalmannschaft betreut. Die Zusammenarbeit war vor etwas mehr als einem Jahr nach lediglich 14 Monaten beendet worden.