 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News Neuer Klub – «King Kazu» hat auch mit 58 Jahren noch nicht genug

30.12.2025, 10:47

Teilen
Kazuyoshi Miura auf dem Fussballplatz.
Legende: Geht in seine 41. Fussball-Saison Kazuyoshi Miura, auch bekannt als «King Kazu». Imago/Aflosport

Der älteste Fussball-Profi der Welt macht weiter

Kazuyoshi Miura, mit 58 Jahren ältester Fussball-Profi der Welt, setzt seine Spielerkarriere fort und wechselt auf Leihbasis zum japanischen Drittligisten Fukushima United. Dies gab sein neuer Klub bekannt. Miura, auch «King Kazu» genannt, wird im Februar 59 Jahre alt. «Meine Leidenschaft für den Fussball hat sich nicht verändert, egal wie alt ich werde», sagte der ehemalige japanische Nationalspieler: «Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!» In seiner 41-jährigen Karriere spielte Miura bereits in Brasilien, Japan, Italien, Kroatien, Australien und Portugal und kam bisher auf über 800 Spiele.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)