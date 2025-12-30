Neuer Klub – «King Kazu» hat auch mit 58 Jahren noch nicht genug

Legende: Geht in seine 41. Fussball-Saison Kazuyoshi Miura, auch bekannt als «King Kazu». Imago/Aflosport

Der älteste Fussball-Profi der Welt macht weiter

Kazuyoshi Miura, mit 58 Jahren ältester Fussball-Profi der Welt, setzt seine Spielerkarriere fort und wechselt auf Leihbasis zum japanischen Drittligisten Fukushima United. Dies gab sein neuer Klub bekannt. Miura, auch «King Kazu» genannt, wird im Februar 59 Jahre alt. «Meine Leidenschaft für den Fussball hat sich nicht verändert, egal wie alt ich werde», sagte der ehemalige japanische Nationalspieler: «Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben!» In seiner 41-jährigen Karriere spielte Miura bereits in Brasilien, Japan, Italien, Kroatien, Australien und Portugal und kam bisher auf über 800 Spiele.