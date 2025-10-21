Legende: Hat wieder einen Job Sean Dyche. Imago/Shutterstock

Dyche neuer Nottingham-Coach

Der Premier-League-18. Nottingham Forest mit dem Schweizer Nati-Spieler Dan Ndoye hat am Dienstag den Engländer Sean Dyche als neuen Trainer vorgestellt. Der langjährige Burnley-Coach (2012-2022), der bis Januar 2025 bei Everton in der Verantwortung stand, folgt auf Ange Postecoglou. Dieser war am Samstag unmittelbar nach dem 0:3 gegen Chelsea und nach bloss 39 Tagen im Amt gefeuert worden. Der 54-jährige Dyche ist bereits Nottinghams 3. Trainer in dieser Saison. Die Spielzeit 2025/26 hatte Forest mit Nuno Espirito Santo in Angriff genommen.

USA, Mexiko, Costa Rica und Jamaika wollen Frauen-WM 2031

Die USA bewerben sich gemeinsam mit Mexiko, Costa Rica und Jamaika um die Austragung der Fussball-WM der Frauen 2031. Dies teilte der Verband US Soccer am Montag mit. Das Bündnis aus dem Kontinentalverband Concacaf ist der einzige Bewerber für die erste Endrunde, die mit 48 Mannschaften ausgespielt werden wird. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte im April angekündigt, dass es neben den USA höchstwahrscheinlich noch Co-Gastgeber geben werde. Das Turnier wird beim Fifa-Kongress am 30. April 2026 im kanadischen Vancouver vergeben.



