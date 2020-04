Legende: Betreut die «Lionesses» an der Heim-EM nicht mehr Phil Neville. Keystone

Neville verlässt englische Frauen-Nati

Phil Neville wird das englische Frauenfussball-Nationalteam bei der auf 2022 verlegten Heim-EM nicht mehr trainieren. Der englische Verband FA verkündete am Freitag, dass der frühere Nationalspieler sein Amt nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2021 niederlegt. Neville führte England bei der Frauen-WM 2019 auf Platz 4, stand seither aber aufgrund schwacher Leistungen zunehmend in der Kritik.

Coutinho muss nach OP Neuaufbau machen

Bundesliga-Leader Bayern München kann für eine mögliche Fortsetzung der Meisterschaft mit Geisterspielen zunächst nicht mit Philippe Coutinho rechnen. Der 27-jährige Brasilianer wurde am Freitag am rechten Sprunggelenk operiert. Dabei wurden freie Gelenkkörper entfernt. Der Offensivspieler soll in etwa 2 Wochen mit dem Aufbautraining beginnen. Der Spielbetrieb ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis Ende des Monats ausgesetzt.