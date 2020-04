Wie und wann wird in der Schweiz und in den fünf europäischen Topligen mit der Meisterschaft fortgefahren? Ein Überblick.

Legende: Bestes Fussballwetter, aber kein Fussball Wann rollt der Ball in Europas Topligen wieder? Keystone

In Europas Fussball-Ligen wird seit Wochen kontrovers diskutiert, wie es in der Corona-Krise weitergehen kann. Wir liefern hier einen Überblick, wie der Stand der Dinge in den wichtigsten Meisterschaften ist.

Schweiz: Was wird am 29. April entschieden?

Die Swiss Football League (SFL) möchte die Meisterschaften in den beiden obersten Ligen unbedingt zu Ende spielen. In den Augen der SFL sind Geisterspiele die einzige Möglichkeit. Hierzu wurden Konzepte ausgearbeitet. Der Bundesrat will am 29. April betreffend Sport/Fussball informieren – dann sollten die Rahmenbedingungen konkreter sein. «Wir müssten wohl spätestens Anfang Juni wieder einsteigen», meinte Claudius Schäfer, der CEO der SFL.

Deutschland: Im Mai soll es weiter gehen

Die Deutsche Fussball Liga plant eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer am 9. Mai. Ziel sei es, die Durchführung von Spielen «mit medizinisch vertretbarem Risiko» zu gewährleisten. Es sollen engmaschige Corona-Tests durchgeführt werden. Zudem dürfen sich in und um die Stadien nicht mehr als 300 Personen aufhalten. Am 30. April konferieren Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten. Frühestens dann kann abgeschätzt werden, ob der 9. Mai ein realistisches Datum ist.

England: WM-Szenario steht im Raum

Die 20 Premier-League-Klubs haben in der vergangenen Woche noch einmal bekräftigt, die derzeit unterbrochene Saison in jedem Fall zu Ende spielen zu wollen. Eine Frist legten die Klubs allerdings nicht fest. Zuletzt war bereits über verschiedene Szenarien spekuliert worden – zum Beispiel zentralisierte Geisterspiele im Stile einer Fussball-WM.

Österreich spricht sich für Geisterspiele aus Die Klubs der österreichischen Bundesliga haben sich auf ein Konzept für mögliche Geisterspiele geeinigt. Wie die Liga mitteilte, sieht der Plan eine Limite von 200 Leute pro Stadion vor. Ob die «Geister»-Matches tatsächlich stattfinden können, liegt nun in der Hand des Sportministeriums. Ausserdem sind regelmässige Tests auf das Coronavirus bei Spielern und Referees sowie allen Staffmitgliedern vorgesehen. Die Liga hat unter anderem festgelegt, dass die Testergebnisse der Akteure am Spieltag bis spätestens um 10 Uhr bekannt sein müssen.

Spanien: Die Hoffnung lebt

Es gibt einen Hoffnungsschimmer, die Saison in Spanien doch noch zu retten. Sport-Staatssekretärin Irene Lozano hat diese Woche erstmals erklärt, dass die Klubs aus der Primera Division wieder ins Training einsteigen dürfen. Einen Termin gibt es jedoch noch nicht. Es gehe, sagte Lozano, «um die ökonomische Dimension des Fussballs». Einen Saisonabbruch lehnt die Liga ab.

Italien: Saisonende hinausgeschoben

Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs soll in den kommenden Tagen fallen. Verbandspräsident Gabriele Gravina wünscht sich eine Saisonfortsetzung Ende Mai. Zuvor sollen alle Spieler in Sportzentren für drei Wochen unter Quarantäne gestellt und regelmässig auf das Virus getestet werden. Die Frist für das Saisonende wurde vorsorglich bis zum 2. August verlängert.

Frankreich: Noch keine Pläne

Auch die Ligue 1 soll nach dem Willen des Ligaverbandes LFP mit aller Macht zu Ende gespielt werden. Derzeit ist der Spielbetrieb «bis auf Weiteres» ausgesetzt. Konkrete Pläne über eine Fortsetzung gibt es noch nicht.