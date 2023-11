Legende: Wird sich vor Gericht verantworten müssen Youcef Atal. imago images/Sipa USA

Ligue 1: Atal festgenommen

Nizza-Profi Youcef Atal wurde am Freitag von der französischen Polizei vorläufig festgenommen. Bereits am 16. Oktober war gegen den algerischen Nationalspieler eine Untersuchung wegen «Verherrlichung des Terrorismus» der Hamas eingeleitet worden. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Atal am 18. Dezember vor dem Strafgericht in Nizza wegen Anstiftung zum Hass aus religiösen Gründen angeklagt wird. Atal hatte einen Post eines Predigers auf Social Media geteilt, diesen aber schnell wieder gelöscht und sich entschuldigt. Der 27-Jährige wurde von seinem Verein suspendiert und vom französischen Fussballverband LFP für sieben Spiele gesperrt.