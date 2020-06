Legende: 2. Tor im 2. Ligaspiel nach dem Lockdown Noah Okafor. Keystone

Österreich: Salzburg baut Vorsprung aus

RB Salzburg steuert unaufhaltsam auf die 7. österreichische Meisterschaft in Serie zu. Die «Bullen» gewannen im zweiten Liga-Spiel nach dem Re-Start auswärts beim TSV Hartberg gleich mit 6:0. Noah Okafor spielte bei Salzburg durch und konnte sich mit einem Assist zum 1:0 und dem Treffer zum 6:0 zwei Skorerpunkte gutschreiben lassen. Der Basler schoss bereits am letzten Mittwoch gegen Rapid Wien ein Tor. Weil sich der Wolfsberger AC und der LASK 3:3 unentschieden trennten, liegt die Okafor-Mannschaft in der Tabelle nun bereits 7 Punkte in Front. Dem LASK wurden vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft für die Missachtung der während der Corona-Pandemie geltenden Verhaltensregeln 6 Zähler abgezogen.