Legende: Fällt schon wieder aus Gladbach-Goalie Jonas Omlin. imago images/RHR-Foto

Omlin verpasst mehrere Spiele

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Jonas Omlin verzichten. Wie der Tabellensiebte der Bundesliga am Montag mitteilte, erlitt der Schweizer Goalie am Samstag beim 4:2-Sieg bei Werder Bremen «eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich». Omlin werde «in den kommenden Spielen» fehlen. Moritz Nicolas, der den Captain der «Fohlen» nach dem dritten Spieltag aus dem Tor verdrängt hatte, fehlt seit Februar wegen einer Adduktorenverletzung. Deshalb war Omlin überhaupt zwischen die Pfosten zurückgekehrt.

Messi fehlt Argentinien in WM-Quali

Lionel Messi steht Weltmeister Argentinien in den WM-Qualifikationsspielen in Uruguay und gegen Erzrivale Brasilien nicht zur Verfügung. Das geht aus dem Kader hervor, das Trainer Lionel Scaloni für die anstehende Länderspielphase nominiert hat. Medienberichten zufolge plagt Messi eine Muskelverletzung, die sich der 37-Jährige von Inter Miami in der MLS-Partie bei Atlanta United (2:1) zugezogen hat. Argentinien steht als Tabellenführer der südamerikanischen Qualifikationsgruppe dicht vor der Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Sommer 2026.

Lasarow hilft bei Nachtclub-Brand und verstirbt

Der nordmazedonische Fussball-Profi Andrej Lasarow ist bei dem verheerenden Brand eines Nachtclubs ums Leben gekommen. Wie Erstligist KF Shkupi mitteilte, verstarb der 25-Jährige beim Versuch anderen Opfern zu helfen. Lasarow sei dabei einer Rauchvergiftung erlegen. «Seine Heldentat wird uns immer in Erinnerung bleiben – als Beweis seines edlen Charakters und seines grossen Herzens», hiess es in einer Mitteilung. Beim Brand im Club «Pulse» in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. 155 Konzertbesucher wurden bei dem Unglück verletzt.

Nachholtermin sorgt in Spanien für rote Köpfe

Das am 8. März nach dem Tod des Barcelona-Klubarztes Carles Minarro Garcia abgesagte LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Osasuna soll am 27. März nachgeholt werden. Dies wurde am Montag bekannt. Der neue Termin passt aber beiden Equipen nicht richtig:

Osasuna müsste bloss 24 Stunden später den 29. Spieltag gegen Athletic Bilbao eröffnen.

Barcelona müsste auf die in den südamerikanischen Nationalteams engagierten Spieler verzichten.

Die Klubs prüfen daher einen Einspruch.