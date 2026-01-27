Legende: Hat einen Leih-Vertrag in Leverkusen unterschrieben. Nati-Goalie Jonas Omlin (l.). Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga: Omlin zu Leverkusen

Jonas Omlin wechselt innerhalb der Bundesliga. Den 4-fachen Nati-Goalie zieht es per Leihe von Borussia Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen, wo er hinter Janis Blaswich bis im Sommer die neue Nummer zwei werden soll. Bayers Stammgoalie Mark Flekken ist mit einer Knieverletzung länger ausser Gefecht gesetzt. Im Januar 2023 stiess Omlin von Montpellier zu Gladbach, um dort die Nachfolge des ehemaligen Nati-Goalies Yann Sommer anzutreten. In seiner rund dreijährigen Bundesliga-Karriere kam der 32-jährige Sarner – auch aufgrund von Verletzungen – lediglich zu 34 Einsätzen. Zum Start der laufenden Saison verlor Omlin den Stammplatz endgültig und musste sein Captainamt abgeben.

