Legende: Hielt sich Florian Wirtz auch mit 40 Lenzen vom Leib James Milner. imago images/IPS

Premier League: Milner hängt Fussballschuhe an den Nagel

Premier-League-Rekordspieler James Milner hat seine Fussballkarriere beendet. Das gab der 40-Jährige am Montag via Instagram bekannt. Der ehemalige englische Nationalspieler (61 Partien) spielte während der letzten 3 Saisons für Brighton & Hove Albion. Insgesamt absolvierte er für 6 verschiedene Klubs über 24 Jahre 658 Spiele in Englands Eliteklasse, wurde 3-mal Meister, 2-mal Pokalsieger und gewann mit dem FC Liverpool 2019 die Champions League. Der Mittelfeldspieler hatte seine Profikarriere mit 16 Jahren bei seinem Jugendklub Leeds United begonnen und stieg damals kurz vor seinem 17. Geburtstag zum jüngsten Torschützen der Ligageschichte auf.

Ligue 1: Lille geht mit Ancelotti in die Zukunft

Lille OSC hat einen neuen Trainer gefunden: Es ist Davide Ancelotti, Sohn und langjähriger Assistenztrainer Carlo Ancelottis. Der 36-Jährige ist noch Assistenztrainer seines Vaters bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Ancelottis einzige Erfahrung als Cheftrainer war im Herbst 2025 bei Botafogo (BRA, 33 Spiele). Für diese Zeit war er nicht als Assistenztrainer des Rekordweltmeisters tätig.

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