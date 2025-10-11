Legende: Von Belgien in die Ligue 1 Sébastien Pocognoli. IMAGO / Photo News

Neuer Trainer für Zakaria und Köhn

Der Belgier Sébastien Pocognoli ist der neue Trainer der AS Monaco. Beim Verein mit den Schweizern Denis Zakaria und Philipp Köhn hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge des Österreichers Adi Hütter an, der am Freitag entlassen wurde. Pocognoli kommt vom belgischen Verein Union Saint-Gilloise, den er in die Champions League geführt hat. Mit dem U21-Nationalspieler Marc Giger wird auch dort ein Schweizer einen neuen Trainer erhalten.