Bundesliga: Polanski bis auf Weiteres als Coach bestätigt

Eugen Polanski bleibt vorerst Trainer von Nico Elvedi und Jonas Omlin bei Borussia Mönchengladbach. Dies erklärte Rouven Schröder, der neue Sportchef des Klubs, bei seiner Vorstellung. «Wir geben uns kein Zeitfenster. Die Überzeugung ist da, Eugen Polanski strahlt etwas Positives aus und ist unser Cheftrainer. Er macht einen guten und klaren Eindruck», sagte Schröder. Polanski hatte den Job nach der Trennung der Gladbacher von Gerardo Seoane zunächst interimistisch übernommen und aus den Spielen gegen Leverkusen (1:1), Frankfurt (4:6) und Freiburg (0:0) bislang erst zwei Punkte geholt.

Indonesien trennt sich von Kluivert

Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer der indonesischen Nationalmannschaft. Nach nicht einmal einem Jahr hat sich der Verband vom ehemaligen niederländischen Stürmer getrennt. Der 48-Jährige übernahm den Job erst im Januar, er unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. Mit Kluivert verpasste Indonesien nach Niederlagen gegen Saudi-Arabien und den Irak allerdings die Qualifikation für die WM 2026. Saudi-Arabien setzte sich schliesslich durch.