Legende: Bald nicht mehr Chef Gary Hoffman. Reuters

England: Premier-League-Boss tritt zurück

Der zuletzt in die Kritik geratene Premier-League-Chef Gary Hoffman gibt im Januar seinen Posten an der Spitze der englischen Profiliga auf. Der 61-Jährige war wie der gesamte Ligaverband unter Beschuss geraten, weil er die Übernahme von Newcastle United durch ein Konsortium aus Saudi-Arabien genehmigt hatte. Hoffman war nur 18 Monate im Amt. Ein saudisches Konsortium, das massgeblich vom saudi-arabischen Staatsfonds unter Kontrolle des höchst umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman beeinflusst wird, hatte Newcastle zuletzt für umgerechnet rund 350 Millionen Euro übernommen.

Spanien: Crnogorcevic trifft in Champions League

Die Frauen des FC Barcelona kamen in der 4. Runde der Champions League auswärts bei Hoffenheim (mit Luana Bühler) zu einem 5:0-Kantersieg. Die Schweizer Internationale Ana-Maria Crnogorcevic traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit für den Titelverteidiger, der noch ohne Punktverlust ist. Für die 31-jährige Berner Oberländerin war es der erste Treffer in der Königsklasse für die Katalaninnen.

Spanien: Alves bei Barcelona vorgestellt

Barcelonas brasilianischer Verteidiger Dani Alves ist am Mittwoch bei seiner Vorstellung im Camp Nou von rund 10'000 Fans begeistert empfangen worden. Der 38-Jährige, der bereits von 2008 bis 2016 für die Katalanen spielte, hatte zuvor einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. «Ich bin nicht zum Urlaub hierher gekommen. Ich bin hierher gekommen, um mich zu messen. Ich wurde nicht geboren, um Zweiter zu werden. Ich will der Erste sein. Immer», sagte er bei seiner Präsentation.

Deutschland: Bayerns Stanisic an Corona erkrankt

Bei Bayern München hat es am Mittwoch 3 neue Corona-Fälle gegeben. Neben Josip Stanisic wurden 2 Mitglieder des Betreuerstabes positiv getestet. Das meldeten mehrere Medien. Bayern bestätigte lediglich den positiven Fall von Stanisic. Der Verteidiger wurde nach seiner Rückkehr von der kroatischen Nationalmannschaft positiv auf das Virus getestet. Der 21-Jährige ist symptomfrei. Am Sonntag hatte er mit dem WM-Zweiten gegen Russland (1:0) das Ticket für die WM gelöst. Stanisic ist nach Niklas Süle der zweite aktuelle Corona-Fall bei den Bayern.

Ungarn: Strafe reduziert

Der Berufungsausschuss der Uefa hat das Strafmass gegen Ungarn wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den EM-Spielen gegen Portugal, Frankreich und Deutschland reduziert. Demnach muss Ungarns Nationalteam nur das nächste Heimspiel ohne Zuschauer austragen. Ursprünglich waren zwei Pflichtspiele vor leeren Rängen vorgesehen. Die weiteren Sanktionen blieben bestehen. Der ungarische Verband muss eine Busse von 100'000 Euro zahlen und bei der Partie ohne Zuschauer ein Banner mit der Aufschrift #EqualGame präsentieren.