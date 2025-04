Legende: In Europa top, in der Liga Flop Tottenham bejubelt den Halbfinal-Einzug in der Europa League. Keystone/DPA/ARNE DEDERT

Europacup: Novum in der «Königsklasse»?

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League 6 Teilnehmer stellen und damit in der kommenden Saison für ein Novum sorgen. Neben den 4 garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen 5. Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europacup-Saison sicher, dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die «Königsklasse» qualifizieren. Beide Teams straucheln in der Liga gewaltig (Platz 14 und 15), stehen dafür aber im Halbfinal der Europa League. Der Sieger des Wettbewerbs darf im kommenden Jahr in der Champions League starten.