Legende: Fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus PSG-Verteidiger Achraf Hakimi. imago images/Presse Sports/Pierre Lahalle

Mehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Mendes

Paris St-Germain muss in den nächsten Wochen auf Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi und Nuno Mendes verzichten. Das Trio verletzte sich am Dienstag bei der 1:2-Heimniederlage des Titelverteidigers in der Champions League gegen Bayern München. Nur eine Woche nach seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner Rückkehr von einer Verletzung erlitt Dembélé eine Verletzung der linken Wade. Hakimi zog sich nach einem überharten Tackling von Luis Diaz eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks zu. Mendes fällt wegen einer Verstauchung des linken Knies für mehrere Wochen aus.

Gyökeres nicht in Schwedens Aufgebot

Schweden muss im Endspurt der WM-Qualifikation ohne Stürmer Viktor Gyökeres auskommen. Der Arsenal-Akteur fehlt im Aufgebot wegen einer muskulären Verletzung, die er sich beim 2:0-Sieg gegen Burnley am vergangenen Samstag zuzog. Sein Sturmpartner Alexander Isak wurde nominiert, obwohl er wegen einer Leistenverletzung die letzten vier Spiele von Liverpool verpasst hatte. Schweden ist der nächste Gegner der Schweiz in der WM-Qualifikation am 15. November.