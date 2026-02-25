Legende: Zum Zuschauen verdammt Kylian Mbappé. imago images/Ricardo Larreina Amador

Spanien: Real in der CL gegen Benfica ohne Mbappé

Real Madrid muss im Playoff-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der 27-Jährige steht für die Begegnung am Mittwochabend aufgrund von Knieproblemen nicht im Kader des spanischen Rekordmeisters. Trainer Alvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen «bereit zu spielen». Madrid hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen. Mbappé führt mit 13 Treffern die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison an.

