Legende: Identitätsdiebstahl Wendie Renard geht gegen die unbekannten Täter vor. imago images/Jan Hübner

Deepfake: Renard erstattet Anzeige

Das französische Fussball-Idol Wendie Renard hat nach der Verbreitung eines sogenannten Deepfakes Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet. In einem im Internet kursierenden Video wird mithilfe Künstlicher Intelligenz das Gesicht der 35-jährigen Kapitänin von OL Lyonnes benutzt, um für eine Investition in ein angebliches KI-Projekt zu werben. Bereits am Montagabend hatte Renard in den Sozialen Medien vor der Fälschung gewarnt. «Ich dementiere den Inhalt ausdrücklich: Er spiegelt weder meine Aussagen noch meine Werte noch meine Haltung wider», schrieb die ehemalige Nationalspielerin.

Mexiko: Marquez beerbt Aguirre nach Heim-WM

Der langjährige mexikanische Captain und derzeitige Co-Trainer Rafael Marquez wird nach der Heim-WM im Sommer wie geplant zum Cheftrainer seines Landes befördert. «Sein Vertrag ist unterzeichnet», teilte Teamdirektor Duilio Davino mit. Marquez soll die mexikanische Männer-Nati zur WM 2030 führen. Er tritt die Nachfolge von Javier Aguirre an, der seit 2024 erneut an der Seitenlinie steht. Aguirre war bereits bei den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 Nationaltrainer Mexikos.

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