Legende: Hat wieder einen Trainerjob Marco Rose. Keystone/EPA/FILIP SINGER

Premier League: Rose übernimmt Bournemouth

Marco Rose wird im Sommer neuer Trainer des AFC Bournemouth. Der Ex-Coach von unter anderem Dortmund und Leipzig unterschrieb beim Premierligisten bis 2029 und folgt auf Andoni Iraola, der den Klub verlassen wird. Rose kehrt nach über einem Jahr Pause zurück, zuletzt war er 2025 in Leipzig entlassen worden. Bournemouth hat als 8. noch reelle Chancen auf den Europacup.

Resultate

International: Hagi wieder Rumänien-Trainer

Gheorghe Hagi übernimmt zum zweiten Mal den Posten als rumänischer Nationaltrainer. Der frühere Starspieler kehrt damit zu jenem Job zurück, mit dem vor 25 Jahren seine Trainerkarriere begann. Der 61-jährige Hagi tritt in seiner Heimat die Nachfolge von Mircea Lucescu an, der nach Rumäniens Ausscheiden in den WM-Playoffs zurückgetreten und kurz darauf im Alter von 80 Jahren verstorben war.