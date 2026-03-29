Legende: Braucht Spitalpflege Mircea Lucescu. imago images/Alex Nicodim

Lucescu nach Zusammenbruch im Spital

Rumäniens Nationaltrainer Mircea Lucescu hat Medienberichten zufolge beim Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen die Slowakei einen Zusammenbruch erlitten. Er wird im Universitätsklinikum Bukarest wegen einer schweren Herzrhythmusstörung behandelt. Der 80-Jährige werde deshalb am kommenden Dienstag in Bratislava nicht am Spielfeldrand stehen, teilte der rumänische Fussballverband mit. Die Betreuung der Mannschaft übernimmt Co-Trainer Ionel Gane, der einst bei St. Gallen und GC spielte.

Tudor muss bei Tottenham gehen

Igor Tudor ist nach nur 7 Spielen nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur, wie der englische Klub bekannt gab. Der 47-jährige Kroate hatte Mitte Februar interimistisch die Nachfolge des entlassenen Thomas Frank übernommen. In 5 Premier-League-Partien unter seiner Führung holte Tottenham lediglich einen Punkt. Zudem schieden die Londoner in der Champions League gegen Atletico Madrid aus. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung für die Nachfolge Tudors.

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