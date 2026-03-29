Legende: Braucht Spitalpflege Mircea Lucescu. imago images/Alex Nicodim

Lucescu nach Zusammenbruch im Spital

Rumäniens Nationaltrainer Mircea Lucescu hat Medienberichten zufolge beim Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen die Slowakei einen Zusammenbruch erlitten. Er wird im Universitätsklinikum Bukarest wegen einer schweren Herzrhythmusstörung behandelt. Der 80-Jährige werde deshalb am kommenden Dienstag in Bratislava nicht am Spielfeldrand stehen, teilte der rumänische Fussballverband (FRF) mit. Die Betreuung der Mannschaft übernimmt Co-Trainer Ionel Gane, der einst bei St. Gallen und GC spielte.

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