Legende: Mit zwei Spielsperren bestraft Der Schweizer Innenverteidiger Nico Elvedi. Keystone/Marius Becker/dpa

Deutschland: Elvedi für die letzten 2 Spiele gesperrt

Für Innenverteidiger Nico Elvedi von Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist die Saison vorzeitig beendet. Das Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) sperrte den Schweizer Nationalspieler nach seiner roten Karte wegen einer Notbremse im Spiel gegen RB Leipzig (3:1) für zwei Spiele. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig. Für Gladbach ist das Saisonfinale sportlich bedeutungslos. In den Spielen bei Eintracht Frankfurt und gegen Hoffenheim geht es für den Tabellen-10. um nichts mehr.

00:57 Video Elvedi sieht Rot, Embolo brilliert Aus Sport-Clip vom 03.05.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Deutschland: Müller bleibt ein Münchner

Thomas Müller wird mindestens bis 2024 für Bayern München auflaufen. Der 32-Jährige verlängerte seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr und setzte damit den Spekulationen um einen möglichen Abgang beim deutschen Rekordmeister ein Ende. Aufgrund der Vertragssituation des Weltmeisters von 2014 waren zuletzt Gerüchte in Umlauf geraten, die Zeit des Offensivspielers in München könnte nach dieser Saison enden. Müller spielt seit den Junioren für die Bayern, im Jahr 2008 debütierte er in der Bundesliga.

England: Bournemouth kehrt in Premier League zurück

Bournemouth ist nach Fulham der zweite Aufsteiger in die Premier League. Der Klub aus Südengland machte die Promotion mit einem 1:0-Sieg über Nottingham Forest in der zweitletzten Runde perfekt. Die «Cherries» waren 2020 aus der höchsten Liga Englands abgestiegen.

Liechtenstein: Vaduz gewinnt den Cup

Der FC Vaduz gewann zum achten Mal in Folge und zum insgesamt 48. Mal den Cup in Liechtenstein. Im Final im heimischen Rheinpark setzte sich der Klub aus der Challenge League gegen den Erstligisten Eschen/Mauren mit 3:1 durch. Für die Entscheidung sorgten Matteo Di Gusto und Manuel Sutter mit einem Doppelschlag nach einer guten Stunde zum 3:1. Dank dem Cupsieg darf Vaduz die Qualifikation für die Conference League bestreiten.

