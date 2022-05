Legende: Gewohntes Bild Salzburg jubelt mit der Trophäe des ÖFB-Cups. Keystone/APA/Erwin Scheriau

Österreich: Salzburg gewinnt auch den Cup

Salzburg hat in Österreich zum vierten Mal in Serie das Double gewonnen. Nach der Meisterschaft sicherte sich das Team des deutschen Trainers Matthias Jaissle dank dem 3:0-Finalsieg in Klagenfurt gegen Ried auch den Cup. Die beiden Schweizer, Stürmer Noah Okafor und Goalie Philipp Köhn, standen bei den Salzburgern in der Startformation. Okafor traf im Cup-Wettbewerb 2 Mal. In der Meisterschaft steht er bei 9 Treffern und 9 Assists. Die Tore im Cupfinal schossen mit Luka Susic, Maximilian Wöber und Benjamin Sesko aber andere.