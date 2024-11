Schachtar passt CL-Ticketpreise an – neuer Trainer für Hoffenheim

Legende: Gaben ihrem Frust mit Transparenten Ausdruck Bayern-Fans beim Auswärtsspiel gegen St. Pauli am vergangenen Wochenende. imago images/HMB-Media

Champions League: Donezk-Tickets für Bayern-Spiel billiger

Nach dem Ticket-Ärger für das CL-Spiel von Bayern München gegen Schachtar Donezk gibt es die Eintrittskarten nun deutlich billiger. Für das Duell am 10. Dezember in Gelsenkirchen hätten Bayern-Fans ursprünglich für einen Sitzplatz 105 Euro und für einen Stehplatz 52 Euro zahlen sollen. Die angepassten Ticketpreise: Ein Stehplatz im Bayern-Block kostet nun nur noch 26 Euro, ein Sitzplatz 45 Euro.

Iniesta steigt bei dänischem Drittligisten ein

Der frühere spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta ist gut einen Monat nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim dänischen Drittligisten FC Helsingör eingestiegen. Wie der Klub bekannt gab, werden Iniestas Firma Never say never (NSN) und die Schweizer Investmentgruppe Stoneweg fortan Management-Aufgaben übernehmen.

Bundesliga: Ilzner neuer Hoffenheim-Trainer

Hoffenheim hat den Österreicher Christian Ilzer zum Trainer ernannt. Der bisher bei Sturm Graz tätige 47-Jährige tritt die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo an. Ilzer stand bei seinem Ex-Klub mit dem Schweizer Verteidiger Gregory Wüthrich seit vier Jahren in der Verantwortung.