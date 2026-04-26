Legende: Sandro Schärer darf das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen PSG und Bayern pfeifen. IMAGO / Goal Sports Images

Champions League: Grosse Ehre für Schärer

Die Endphase der Champions League findet erstmals seit 2010 wieder unter einem Schweizer Schiedsrichter statt. Sandro Schärer wurde von der Uefa für das Halbfinal-Hinspiel zwischen Vorjahressieger Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstagabend im Parc des Princes aufgeboten. Als letzter Schweizer hatte Massimo Busacca vor 16 Jahren mit der Partie Olympique Lyon – Bayern München einen Halbfinal in der Champions League gepfiffen.

Serie A: Betrugsverdacht gegen Schiedsrichter-Koordinator

Italiens Fussball droht ein neuer Schiedsrichter-Skandal. Gianluca Rocchi, Referee-Koordinator für die Serie A und B, legte am Wochenende seit Amt nieder, nachdem die Staatsanwaltschaft Mailand Ermittlungen wegen mutmasslicher Beteiligung an Sportbetrug aufgenommen hatte. Rocchi soll demnach auf Schiedsrichter ausgeübt und Einfluss auf VAR-Entscheidungen genommen haben. Zudem geht es um den Vorwurf, bei Ansetzungen Referees ausgewählt zu haben, die Inter Mailand zugeneigt gewesen seien, wie die Gazzetta dello Sport berichtet. Im Fokus stehen mehrere Spiele der aktuellen Saison 2025/2026.