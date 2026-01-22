2. Bundesliga: Schalke holt Altmeister Dzeko
Transfercoup in der zweithöchsten deutschen Liga: Der bosnische Stürmer Edin Dzeko wechselt zu Schalke. Der 39-Jährige war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und im Januar 2011 zu Manchester City gewechselt. Dzeko spielte zudem für die AS Roma, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt Florenz. Dort kam der zweifache Liga-Torschützenkönig (Bundesliga und Serie A) aber kaum noch zum Einsatz.
LaLiga: Grosser Umsatz für Real
Real Madrid hat seinen Status als umsatzstärkster Fussball-Klub der Welt behauptet. Die Madrilenen setzten gemäss der jährlichen Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte im Geschäftsjahr 2024/25 1,161 Milliarden Euro um (Vorjahr: 831 Mio. Euro). Damit führt der spanische Rekordmeister die Liste vor dem FC Barcelona (975 Mio. Euro), Bayern München (861) und Paris Saint-Germain (837) an. Die 20 umsatzstärksten Klubs setzten erstmals mehr als zwölf Milliarden Euro um, womit der Vorjahreswert um elf Prozent übertroffen wurde. Auch Europas Frauenfussball wächst weiter: Umsatzstärkster Klub ist Arsenal mit 25,6 Mio. Euro.