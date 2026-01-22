Legende: Zieht nach nicht einmal einem halben Jahr bereits wieder weiter Simon Sohm. Keystone/Jean-Christophe Bott

Serie A: Sohm leihweise zu Bologna

Der vierfache Schweizer Nationalspieler Simon Sohm wechselt leihweise für ein halbes Jahr innerhalb der Serie A von der Fiorentina zu Bologna. Bologna besitzt eine Kaufoption, wie Sohms neuer Klub mitteilte. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz. In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler.

2. Bundesliga: Schalke holt Altmeister Dzeko

Die Fiorentina gab am Donnerstag neben Sohm noch einen weiteren Spieler ab. Der bosnische Stürmer Edin Dzeko wechselt zu Schalke 04 in die 2. Bundesliga. Der 39-Jährige war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und im Januar 2011 zu Manchester City gewechselt. Dzeko spielte zudem für die AS Roma, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt eben Florenz. Dort kam der zweifache Liga-Torschützenkönig (Bundesliga und Serie A) aber kaum noch zum Einsatz.