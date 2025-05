Legende: Können nicht mehr eingeholt werden Die Frauen des FC Barcelona. imago images/Sports Press Photo

Spanien: Schertenleib jubelt über Meistertitel

Sydney Schertenleib hat mit den Frauen des FC Barcelona den Meistertitel in Spanien gefeiert. Die 18-jährige Nati-Spielerin kann mit den Katalaninnen nach einem 9:0-Kantersieg gegen Absteiger Betis Sevilla am vorletzten Spieltag nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Die Zürcher Newcomerin war auf diese Saison hin von den Grasshoppers zu Barcelona gewechselt und erkämpfte sich auf Anhieb einen Platz im hochkarätigen Kader des spanischen Serienmeisters. Zwar wurde Schertenleib am Sonntag beim letzten Schritt zum 6. Meistertitel in Folge nicht eingewechselt, in 14 Liga-Einsätzen erzielte sie aber ein Tor und gab zwei Vorlagen.

2. Bundesliga: HSV-Party endet schlimm

Bei der Aufstiegsfeier des Hamburger SV im Volksparkstadion hat es beim Sturm der Fussballfans auf den Rasen fast zwei Dutzend Schwerverletzte gegeben. Ein Mensch wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. Weitere 19 Fussballfans kamen mit schweren, 5 mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken. Einige von ihnen seien von den Rängen der Tribünen herabgesprungen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ausserdem habe es Verletzungen durch Rangeleien gegeben. Insgesamt seien 44 Patienten medizinisch versorgt worden.

MLS: Rekordpleiten für Galaxy und Miami

Die Horrorsaison von Meister Los Angeles Galaxy nimmt immer groteskere Züge an, auch Lionel Messi kassierte eine Rekordniederlage in der MLS: Am 12. Spieltag der Major League Soccer ist Titelverteidiger LA am Tiefpunkt angelangt, das 0:7 bei den New York Red Bulls bedeutete die höchste Niederlage in der Geschichte der Franchise. Mit 3 Unentschieden und 9 Niederlagen ist Galaxy das schlechteste Team der Liga. Messi erlebte beim 1:4 von Inter Miami bei Minnesota United seine höchste Niederlage in der MLS.