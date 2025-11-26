Legende: Das Objekt der Begierde Der Fifa-WM-Pokal. Imago/Steinsiek.ch

Hohe Nachfrage an WM-Tickets

Die Fussball-WM ist schon ein halbes Jahr vor dem Eröffnungsspiel ein Renner bei den Fans. Bereits vor dem Beginn der dritten Verkaufsphase meldete die Fifa am Mittwoch fast zwei Millionen verkaufte Tickets für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Fans aus 212 Ländern und Gebieten haben sich Eintrittskarten gesichert. Bislang ist die Nachfrage in den drei Austragungsländern am höchsten. Danach sind Fans in England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich am stärksten interessiert. Die Auslosung der WM-Gruppen findet am 5. Dezember in Washington statt. Kurz nach der Ziehung und der Veröffentlichung des Spielplans am Folgetag sind erstmals Einzeltickets für bestimmte Spiele und Mannschaften in der Gruppenphase erhältlich.