Legende: Hängt seine Goaliehandschuhe an den Nagel Kasper Schmeichel. Imago/HBM-Media

Goalie Schmeichel hört verletzungsbedingt auf

Der langjährige dänische Nationaltorhüter Kasper Schmeichel beendet wegen einer schweren Schulterverletzung seine Karriere. Das gab der 39-Jährige am Mittwoch im dänischen Fernsehen bekannt. «Wenn mein Vertrag bei Celtic im Juni ausläuft, werde ich meine Karriere als Profifussballer beenden», sagte Schmeichel. Der Sohn der Torwartlegende Peter Schmeichel hatte sich die Verletzung im Februar in den Europa-League-Playoffs gegen Stuttgart zugezogen. Eine Operation im März wendete das Ende seiner Karriere nicht mehr ab. Schmeichel absolvierte 120 Länderspiele für Dänemark und gewann 2016 sensationell die englische Meisterschaft mit Leicester City.