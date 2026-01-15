Legende: Neu in Österreich tätig Ryan Fosso. IMAGO / Orange Pictures

Österreichische Bundesliga: Fosso zu Graz

Sturm Graz hat am Mittwochabend den Transfer von Ryan Fosso bekanntgegeben. Der 23-jährige Schweizer wechselt aus der Eredivisie von Fortuna Sittard zum österreichischen Meister. Dort soll er einen «langfristigen Vertrag» unterschrieben haben. Laut Medienberichten soll Graz rund eine Million Euro in die Niederlande überwiesen haben. Fosso war im Nachwuchs von YB ausgebildet worden und wechselte dann nach zwei Saisons in der Challenge League bei Vaduz zu Sittard.

Tosic wechselt nach Zypern

Nemanja Tosic hat den FC Zürich definitiv verlassen. Der serbische Aussenverteidiger unterschrieb bei Anorthosis Famagusta, wie der zypriotische Klub mitteilte. Tosic spielt beim FCZ schon länger keine Rolle mehr. Im letzten Jahr wurde er zunächst an Deportivo La Coruna und später an den FK Cukaricki ausgeliehen. In Famagusta spielt unter anderem der Schweizer Tobias Schättin, der im Sommer von Winterthur nach Zypern gewechselt hat und wie Tosic Linksverteidiger ist.