Legende: Muss wegen Corona aussetzen Haris Seferovic. Keystone

Portugal: Seferovic mit Coronavirus infiziert

Der Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab sein Klub Benfica Lissabon am Montagabend auf Twitter bekannt. Neben Seferovic infizierte sich auch João Ferreira. Damit fehlen der Equipe aus der portugiesischen Hauptstadt am Dienstagabend gegen Tabellenschlusslicht Portimonense nun bereits 5 Spieler wegen Corona. Ob Seferovic an Symptomen leidet, ist bislang nicht bekannt.

Paris SG bestätigt Tuchel-Entlassung

Trainer Thomas Tuchel ist beim französischen Meister Paris St. Germain nun auch offiziell entlassen worden. Nachdem an Heiligabend führende französische Medien über die Trennung berichtet und Superstar Kylian Mbappe sich von dem Deutschen in den sozialen Netzwerken bereits verabschiedet hatte, bestätigte PSG die Personalie am Dienstag. Medienberichten zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino Tuchels Nachfolger werden.