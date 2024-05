Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Ist mit seinem Team seit 6 Spielen ohne Sieg Xherdan Shaqiri. imago images/USA Today Network/Melissa Tamez

MLS: Weitere Niederlage für Shaqiris Chicago

Xherdan Shaqiri hat mit Chicago Fire eine weitere Niederlage bezogen. Zuhause unterlag das Team des Schweizer Nati-Stürmers gegen Charlotte mit 0:1. Shaqiri stand 67 Minuten auf dem Feld und kam vor der Pause zu einigen guten Möglichkeiten. Nach einem Eckball scheiterte er am Pfosten, später flog ein Heber knapp über die Querlatte. Durch die 3. Niederlage in Folge bleibt Chicago 14. in der Eastern Conference.

In Chester sorgte derweil ein tierischer Störenfried für Erheiterung. In der Partie zwischen Philadelphia Union und dem New York City FC lief ein Waschbär aufs Feld – und liess sich nur mit Mühe einfangen.



LaLiga: Navas verzichtet auf Vertragsverlängerung

Jesus Navas wird den FC Sevilla im Sommer verlassen. Der 39-jährige Rechtsverteidiger verlängert seinen Vertrag nicht. Sevilla wird seinen Captain nach dem letzten Saisonspiel Ende Mai gegen Barcelona verabschieden. Navas lief mit einer Unterbrechung (2013 bis 2017 bei Manchester City) seit Anfang des Jahrtausends für Sevilla auf und absolvierte 688 Pflichtspiele für den Klub. 3 Mal gewann er mit Sevilla die Europa League, mit ManCity wurde er 2014 Meister.