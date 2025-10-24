Legende: Keine Zukunft für den Klubbesitzer Dejphon Chaisiri ist bei Sheffield Wednesday nicht mehr erwünscht. Imago/Every Second Media

Englischer Traditionsklub am Ende

Der englische Zweitligist Sheffield Wednesday hat aufgrund seiner massiven Finanzprobleme den Insolvenzverwalter bestellt. Die «Owls» reagierten damit auf einen Antrag zur Zwangsauflösung des Klubs durch die britische Steuerbehörde. Der Tabellenletzte der Championship wird laut der English Football League mit einem Abzug von 12 Punkten bestraft und muss mit dem Absturz in die 3. Liga rechnen. Die Insolvenz dürfte das Ende der zehnjährigen Amtszeit von Klubbesitzer Dejphon Chansiri bedeuten. Laut einem BBC-Bericht laufen Verhandlungen über einen Verkauf des vierfachen englischen Meisters. Die Insolvenz stellt vorerst den Spielbetrieb bei der Mannschaft sicher.

Rijeka mit verspätetem Sieg

Der kroatische Meister HNK Rijeka hat fast 24 Stunden nach Anpfiff das Conference-League-Spiel gegen Sparta Prag mit 1:0 gewonnen. Die Partie war am Donnerstag nach sintflutartigen Regenfällen zunächst für zwei Stunden unter- und zur Pause komplett abgebrochen worden. Das Siegtor für die kroatischen Gastgeber erzielte nach Wiederaufnahme des Spiels am Freitag der Engländer Daniel Adu-Adjei in der 75. Minute.

