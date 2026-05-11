Legende: Auf ihn werden am 30. Mai viele Augen gerichtet sein Schiedsrichter Daniel Siebert. Imago/NurPhoto

Europacup: Final-Schiedsrichter bekannt

Daniel Siebert leitet am 30. Mai in Budapest den Champions-League-Final zwischen Paris St-Germain und Arsenal. Dies gab die Uefa am Montag bekannt. Für den 42-jährigen Deutschen ist es das 1. Europacup-Endspiel. Als 4. Offizieller wurde der Schweizer Sandro Schärer aufgeboten. Den Europa-League-Final am 20. Mai in Istanbul zwischen Freiburg und Aston Villa pfeift der Franzose François Letexier. Für das Endspiel in der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano, welches am 27. Mai in Leipzig steigt, wurde Maurizio Mariani aus Italien aufgeboten. Alle 3 Finalspiele gibt es live bei SRF zu sehen.

Resultate