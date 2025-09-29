Legende: Kommt zu seinem 2. CL-Einsatz in dieser Saison Yann Sommer. Imago/MB Media Solutions

Champions League: Chivu setzt auf Sommer

Nach 2 Serie-A-Spielen als Ersatzhüter wird Inters Yann Sommer am Dienstag in der Champions League gegen Slavia Prag wieder zwischen den Pfosten der «Nerazzurri» stehen. Dies kündigte Inter-Coach Cristian Chivu an. Sommer hatte die ersten 4 Saisonpartien (inkl. dem CL-Auftakt gegen Ajax) als Stammkeeper bestritten, in der Liga aber zuletzt Josep Martinez weichen müssen.

Südafrika kassiert Forfait-Niederlage

Die Fifa hat Südafrikas 2:0-Sieg über Lesotho in der WM-Quali im März in eine 0:3-Forfait-Niederlage umgewandelt, weil das Team den gelb-gesperrten Teboho Mokoena eingesetzt hatte. Südafrika fällt in der Tabelle der Gruppe C deshalb hinter den neuen Leader Benin zurück. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

LaLiga: Valencia – Oviedo wegen Unwetterwarnung verschoben

Das Spiel der spanischen Liga zwischen Valencia und Oviedo vom Montagabend wird wegen einer Unwetterwarnung verschoben. Dies gibt der spanische Verband (RFEF) bekannt. In der Region Valencia herrscht nach starken Regenfällen seit Sonntag die Alarmstufe Rot. Das Spiel soll nun am Dienstag nachgeholt werden.