Bundesliga: Stergiou zum Tabellenletzten

Leonidas Stergiou verlässt den VfB Stuttgart und wechselt leihweise zu Ligakonkurrent Heidenheim. Der Rechtsverteidiger wechselt bis Saisonende zum Tabellenletzten der Bundesliga. In dieser Saison hat Stergiou erst eine einzige Bundesliga-Minute auf seinem Konto. Der Schweizer pielt seit 2023 für den VfB, bei den Schwaben besitzt er noch einen Vertrag bis 2028. Für die Nati lief er bislang sechs Mal auf.

Österreichische Bundesliga: Fosso zu Graz

Sturm Graz hat am Mittwochabend den Transfer von Ryan Fosso bekanntgegeben. Der 23-jährige Schweizer wechselt aus der Eredivisie von Fortuna Sittard zum österreichischen Meister. Dort soll er einen «langfristigen Vertrag» unterschrieben haben. Fosso war im Nachwuchs von YB ausgebildet worden und wechselte dann nach zwei Saisons in der Challenge League bei Vaduz zu Sittard.

Tosic wechselt nach Zypern

Nemanja Tosic hat den FC Zürich definitiv verlassen. Der serbische Aussenverteidiger unterschrieb bei Anorthosis Famagusta, wie der zypriotische Klub mitteilte. Tosic spielt beim FCZ schon länger keine Rolle mehr.