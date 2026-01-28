Legende: Muss sich einen neuen Klub suchen Raheem Sterling. IMAGO/PRiME Media Images

Premier League: Chelsea trennt sich von Sterling

Der frühere englische Nationalspieler Raheem Sterling verlässt Chelsea per sofort. Wie der Klub mitteilte, habe man sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Wo Sterling künftig spielen wird, ist offen.

Premier League: Paqueta zurück in die Heimat

Der brasilianische Traditionsklub Flamengo hat mit der Verpflichtung von Nationalspieler Lucas Paqueta den Transferrekord in Südamerika gesprengt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt für rund 42 Millionen Euro von West Ham United aus der Premier League zurück in die Heimat – bislang teuerster Spieler war Samuel Lino, der 2025 für 31,6 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Flamengo wechselte.

Premier League: Aston Villa lange ohne Tielemans

Aston Villa muss 8 bis 10 Wochen auf den belgischen Mittelfeldspieler Youri Tielemans verzichten. Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag gegen Newcastle verletzt. Durch den 2:0-Sieg rückte Villa auf den 3. Platz vor und liegt nun 4 Punkte hinter Leader Arsenal.

